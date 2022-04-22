Кызыл, , 11:04 — REGNUM В Туве в 2021 году зарегистрировано 474 ДТП, в результате которых погибли 111 человек, 693 получили различные травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП в Туве МВД Тувы

Существенный рост смертельных аварий зафиксирован в Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском и Каа-Хемском районах. При этом на 7,2% выросло число происшествий, совершённых пьяными водителями.

«Сопутствующей причиной совершения почти половины от общего числа дорожно-транспортных происшествий являются неудовлетворительные дорожные условия», — отметили в надзорном ведомстве.

За три месяца с начала 2022 года в республике зарегистрировано 63 происшествия, в результате которых погибли 7 человек, ранено 106.

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