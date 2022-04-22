Ики-Бурульский район, Калмыкия, , 11:04 — REGNUM В Калмыкии житель посёлка Чолун-Хамур Ики-Бурульского района – депутат собрания депутатов Чолунхамурского сельского муниципального образования, стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Уголовное дело

Предположительно, днём 9 апреля подозреваемый, находясь в степи неподалёку от посёлка Чолун-Хамур, обнаружил два куста наркосодержащего растения, сорвал их и хранил у себя дома для личного употребления без цели сбыта. На следующий день он незаконно изготовил смесь табака и наркотического средства.

Следователи выясняют детали случившегося. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) продолжается.