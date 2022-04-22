Черкесск, , 11:03 — REGNUM Автопарк общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесии в течение ближайших трех лет пополнится 58 новыми автобусами. В 2022 году поступят 14 из них, сообщили 22 апреля в пресс-службе глав и правительства региона.

Школьный автобус Пресс-служба главы Карачаево-Черкесии

В настоящее время более 6400 школьников добираются в свои учебные учреждения на школьных автобусах. Всего в республике подвозка детей ведется в 138 школ. За последние шесть лет Карачаево-Черкесмя получила 152 новых школьных автобуса, в том числе 21 — в 2021 году.

Инициатива обновления школьного автопарка принадлежит партии «Единая Россия». Дополнительное финансирование на приобретение нового транспорта для школ будет проведено в период с 2021 по 2024 годы.

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