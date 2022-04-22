Красноярск, , 11:03 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет один из фигурантов уголовного дела о получении взяток должностными лицами межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Коррупция (сс) sajinka2

Расследование уголовного дела о получении взяток должностными лицами МТУ Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве продолжается. Оно было возбуждено на основании материалов, представленных краевым УФСБ.

В рамках расследования в отдельное производство выделено уголовное дело против руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, уточнили в ведомстве.

Он обвиняется в совершении двух эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершённое группой лиц, в особо крупном размере») и двух эпизодов по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершённое группой лиц, в крупном размере»).

По данным следствия, с 2018-го по 2021 год обвиняемый, действуя совместно с группой должностных лиц МТУ Росимущества, получил от представителей коммерческих организаций частями взятку – более 4,3 млн рублей. Деньги предназначались за обеспечение заключения с управлением госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

В ходе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае обвинили во взяточничестве преподавателя вуза.

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