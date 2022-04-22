Санкт-Петербург, 22 апреля 2022, 11:07 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга смогут забронировать лекарственные препараты по телефону справочной службы. Об этом 22 апреля сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отмечает издание Смольного «Петербургский дневник».
С помощью справочной службы можно будет узнать о наличии и поступлениях лекарств и при необходимости забронировать их. Помимо этого будут доступны сведения о стоимости товаров различного типа, от медикаментов до детских товаров и лечебной косметики.
«Уже сейчас голосовой бот сообщит не только о наличии нужного препарата, но и когда он появится в аптеках. Информация идет в автоматическом режиме, чтобы человек в ожидании ответа оператора слушал не просто музыку, а нужную информацию. Предзаказа на определенные препараты пока нет, но мы планируем ввести и эту опцию. Кроме того, мы хотим сделать доступной возможность забронировать препарат хотя бы на 3 часа. Если человек не приезжает за бронью, лекарство поступает в продажу», — сообщил Андрей Сарана.
Зампредседателя комздрава подчеркнул, что такой сервис может заработать уже летом 2022 года.
Отметим, что уже есть планы по расширению функционала справочной службы. Она сможет предоставлять информацию и о частных аптечных пунктах, когда их подключат к службе. Также планируют разрешить покупку лекарств по электронному рецепту.
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