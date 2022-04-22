Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут забронировать лекарственные препараты по телефону справочной службы. Об этом 22 апреля сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отмечает издание Смольного «Петербургский дневник».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

С помощью справочной службы можно будет узнать о наличии и поступлениях лекарств и при необходимости забронировать их. Помимо этого будут доступны сведения о стоимости товаров различного типа, от медикаментов до детских товаров и лечебной косметики.

«Уже сейчас голосовой бот сообщит не только о наличии нужного препарата, но и когда он появится в аптеках. Информация идет в автоматическом режиме, чтобы человек в ожидании ответа оператора слушал не просто музыку, а нужную информацию. Предзаказа на определенные препараты пока нет, но мы планируем ввести и эту опцию. Кроме того, мы хотим сделать доступной возможность забронировать препарат хотя бы на 3 часа. Если человек не приезжает за бронью, лекарство поступает в продажу», — сообщил Андрей Сарана.

Зампредседателя комздрава подчеркнул, что такой сервис может заработать уже летом 2022 года.

Отметим, что уже есть планы по расширению функционала справочной службы. Она сможет предоставлять информацию и о частных аптечных пунктах, когда их подключат к службе. Также планируют разрешить покупку лекарств по электронному рецепту.