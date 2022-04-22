Белгород, 22 апреля 2022, 11:12 — REGNUM Создатели белгородского телеграм-канала ищут водителя детского паравозика, которого полиция оштрафовала за нарушение Правил дорожного движения, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Паравозик на улице
Паравозик на улице
Цитата из видео

По словам администраторов «Белгород №1», видеороликом поделились свыше 1,6 тысячи подписчиков, улыбнулись от просмотра, «вероятно, десятки тысяч».

«У нас нет вопросов к сотрудникам – они ссылаются на закон. Но и пройти мимо ситуации, в которой явно никто не хотел плохого, не хотим. Поэтому решили компенсировать мужчине штраф. Если вы тот самый водитель паровозика или знаете его, напишите нам», — просят создатели телеграм-канала.

Подписчики в целом оценили новость как «прелесть», а водителя назвали «молодцом», поскольку «он сделал этот день веселей».

«Паровозик – это была лучшая новость за всё последнее время. И что решили помочь водителю – это прекрасно!», — считает Svetlava V.

Комментарий под новостью оставили и владельцы паравозика – по их словам «Слоника» должны были перевозить на манипуляторе, но тот застрял из-за проливного дождя.

«Ребята, которым была поставлена задача по перевозке, не стали время терять и произвели буксировку на мягкой сцепке (к сожалению, на видео это не видно). Да, принимаем свою вину, не отказываемся и не снимаем с себя ответственность за нарушение», — пишет пользователь InnaV.

После прохождения ТО паравозик будет ждать гостей в парке имени Ленина.