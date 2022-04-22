Белгород, , 11:12 — REGNUM Создатели белгородского телеграм-канала ищут водителя детского паравозика, которого полиция оштрафовала за нарушение Правил дорожного движения, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Паравозик на улице Цитата из видео

По словам администраторов «Белгород №1», видеороликом поделились свыше 1,6 тысячи подписчиков, улыбнулись от просмотра, «вероятно, десятки тысяч».

«У нас нет вопросов к сотрудникам – они ссылаются на закон. Но и пройти мимо ситуации, в которой явно никто не хотел плохого, не хотим. Поэтому решили компенсировать мужчине штраф. Если вы тот самый водитель паровозика или знаете его, напишите нам», — просят создатели телеграм-канала.

Подписчики в целом оценили новость как «прелесть», а водителя назвали «молодцом», поскольку «он сделал этот день веселей».

«Паровозик – это была лучшая новость за всё последнее время. И что решили помочь водителю – это прекрасно!», — считает Svetlava V.

Комментарий под новостью оставили и владельцы паравозика – по их словам «Слоника» должны были перевозить на манипуляторе, но тот застрял из-за проливного дождя.

«Ребята, которым была поставлена задача по перевозке, не стали время терять и произвели буксировку на мягкой сцепке (к сожалению, на видео это не видно). Да, принимаем свою вину, не отказываемся и не снимаем с себя ответственность за нарушение», — пишет пользователь InnaV.

После прохождения ТО паравозик будет ждать гостей в парке имени Ленина.