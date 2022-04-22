Ярославль, 22 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле арбитражный суд не стал рассматривать иск о банкротстве ООО «Северный поток». Об этом сообщает ЯрНьюс.

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Общество занималось рядом ремонтов как в областной столице, так и на региональных трассах. Например в 2021 году «Северный поток» проводил работы на проспекте Авиаторов и улице Красноборской. Претензии к работе фирмы возникали как у общественности, так и у власти.

А вот в 2017 общество занималось ремонтом трассы «Ярославль — Углич», где «Северный поток» был подрядчиком и привлёк на субподряд за 23 миллиона рублей ООО «ЯрАвтодор». При приёмке заказчик оштрафовал исполнителя на 6,7 миллионов рублей за некачественный щебень. В свою очередь «Северный поток» удержал деньги с «ЯрАвтодора». После нескольких лет судов арбитражный суд встал на сторону субподрядчика.

Уже в марте 2022 года «ЯрАвтодор» уступил права на свой долг московскому ООО «Про фактор». Которое, в свою очередь, обратилось в арбитраж с иском о банкротстве «Северного потока». Однако иск рассматривать не стали. Переуступка долга не вступила в силу до 1 апреля, а именно с этой даты в стране был введён мораторий на банкротство для юридических и физических лиц сроком на полгода.

При этом ООО «Северный поток» имеет и другие долги перед муниципальными предприятиями Ярославской области.