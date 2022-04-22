Анкара, 22 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Турция может активизировать контакты с США по вопросу поставок истребителей F-16. Об этом 22 апреля заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Haberturk.

Истребитель F-16

«В ближайшие дни они будут активизированы. В целом процесс развивается, и мы оцениваем его положительно», — сказал Акар.

Он добавил, что если потребуется, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести телефонные переговоры или личную встречу с Джо Байденом.

Также Акар рассказал о переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином. «Мы обозначили свою позицию чётко и ясно, они ответили одобрительно», — сказал он.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16. В Анкаре заявили о желании приобрести эти самолёты после того, как её исключили из программы производства истребителей F-35 в связи с покупкой ЗРК С-400 у России.