Нью-Дели, , 11:01 — REGNUM Москва и Нью-Дели обсуждают возможные варианты оплаты торговых сделок, включая платежи товаров и услуг в рупиях и рублях. Этот вопрос поднимался на первой встрече представителей Банка России и Резервного банка Индии (RBI), которая состоялась в Мумбаи. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Изначально предполагалось, что представители российского Центрального банка встретятся со своими коллегами, чтобы создать нормативно-правовую базу, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на санкции, введённые против России из-за спецоперации на Украине.

Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортёры и импортёры в двух странах.

«Представители RBI оценили каждый аспект возможных решений при разработке механизма оплаты торговли», — пишет издание.

В настоящее время, по данным газеты, стороны находятся в процессе поиска правильных путей, необходимо ещё немного времени для достижения результата.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время власти Индии рассматривают предложение России о возможности использования в двусторонних расчётах СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России). Отмечается, что предложенная российской стороной система позволяет проводить расчёты в национальных валютах с использованием российского аналога международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Как предполагается, при проведении расчётов российские рубли будут передаваться в индийский банк и конвертироваться в рупии, а индийские рупии будут передаваться в российский банк и конвертироваться в рубли.

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