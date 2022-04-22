Тальменка, Алтайский край, 22 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 22 апреля известило о завершении расследования уголовного дела в отношении учительницы начальных классов общеобразовательной школы села Луговое, допустившей дорожно-транспортного происшествие в Тальменском районе, в котором погибли трое школьников. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба УМВД ДТП

По данным следствия, днем 29 ноября 2021 года после окончания занятий, не дожидаясь приезда школьного автобуса, учитель начальных классов посадила в свой автомобиль «Toyota bB» четверых учеников, после чего решила отвезти их домой в соседнее село Наумово. При этом согласия родителей школьников, а также администрации школы она не получала.

Управляя транспортным средством и проезжая железнодорожный переезд, расположенный на 163 км ст. Среднесибирская — ст. Усть-Тальменская в Тальменском районе, женщина отвлеклась на телефонный звонок и не выполнила требований запрещающего сигнала светофора, допустив столкновение со снегоуборочным поездом.

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В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала, утверждая, что не помнит обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Родителями пострадавших детей заявлены гражданские иски к учительнице на общую сумму 10 миллионов рублей. Следователями СК собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным алтайского министерства образования, до прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.

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