Москва, , 10:59 — REGNUM США мало того, что не дают Японии подписать мирный договор с Россией и заставляют вводить санкции, так еще понудили увеличить военный бюджет страны с 1 до 2% ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Курильские острова на карте NormanEinstein

«Плюс в «Синей книге по дипломатии» МИД Японии (это такое отчет о внешнеполитической стратегии) назвал наши Курилы «незаконно оккупированными северными территориями».

Тайваньский кейс разворачивается все быстрее. США нужны базы в Японии для противодействия Китаю.

Вашингтон видит в густонаселенной Японии возможность прикрываться ее гражданами, как живым щитом. Тема с Курилами — возможность разогревать общественное мнение Японии, готовить его к военным столкновениям.

Вот такая стратегия у США в борьбе за многополярный мир — всех в топку. На одном конце мира - Украину, на другом – Японию», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» министерства иностранных дел Японии южную часть российских Курильских островов названа «незаконно оккупированной» территорией.

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