Москва,
22 апреля 2022, 10:59 — REGNUM США мало того, что не дают Японии подписать мирный договор с Россией и заставляют вводить санкции, так еще понудили увеличить военный бюджет страны с 1 до 2% ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Курильские острова на карте
NormanEinstein
«Плюс в «Синей книге по дипломатии» МИД Японии (это такое отчет о внешнеполитической стратегии) назвал наши Курилы «незаконно оккупированными северными территориями».
Тайваньский кейс разворачивается все быстрее. США нужны базы в Японии для противодействия Китаю.
Вашингтон видит в густонаселенной Японии возможность прикрываться ее гражданами, как живым щитом. Тема с Курилами — возможность разогревать общественное мнение Японии, готовить его к военным столкновениям.
Вот такая стратегия у США в борьбе за многополярный мир — всех в топку. На одном конце мира - Украину, на другом – Японию», — высказал свое мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» министерства иностранных дел Японии южную часть российских Курильских островов названа «незаконно оккупированной» территорией.
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