Донецк, , 10:59 — REGNUM В Донецкой Народной Республике остаются без энергоснабжения более 3,3 тыс. абонентов. Об этом 22 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные Министерства угля и энергетики республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что при обстрелах были обесточены 52 трансформаторные подстанции. В результате без энергоснабжения остались 3334 бытовых абонента.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — обратились к жителям республики в штабе.