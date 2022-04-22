Симферополь, 22 апреля 2022, 10:57 — REGNUM Республика Крым получит 300 млн рублей на возведение модульных гостиниц, об этом сообщил в телеграм-канале 22 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он добавил, что создание быстровозводимых гостиниц даст региону дополнительный номерной фонд и рабочие места.
Всего на на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры из резервного фонда правительства РФ выделят 4 млрд рублей. Средства будут распределены между 19 российскими регионами.