Симферополь, , 10:57 — REGNUM Республика Крым получит 300 млн рублей на возведение модульных гостиниц, об этом сообщил в телеграм-канале 22 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, Республике Крым будет выделено 300 млн рублей на возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры», — написал Аксёнов.

Он добавил, что создание быстровозводимых гостиниц даст региону дополнительный номерной фонд и рабочие места.

Всего на на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры из резервного фонда правительства РФ выделят 4 млрд рублей. Средства будут распределены между 19 российскими регионами.