Симферополь, 22 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Республика Крым получит 300 млн рублей на возведение модульных гостиниц, об этом сообщил в телеграм-канале 22 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, Республике Крым будет выделено 300 млн рублей на возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры», — написал Аксёнов.

Он добавил, что создание быстровозводимых гостиниц даст региону дополнительный номерной фонд и рабочие места.

Всего на на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры из резервного фонда правительства РФ выделят 4 млрд рублей. Средства будут распределены между 19 российскими регионами.