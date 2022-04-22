Луганск, 22 апреля 2022, 10:57 — REGNUM Украинские боевики за сутки в столкновениях с силами Луганской Народной Республики потеряли 12 человек и три бронетранспортера, сообщает Народная милиция ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.