Луганск, , 10:57 — REGNUM Украинские боевики за сутки в столкновениях с силами Луганской Народной Республики потеряли 12 человек и три бронетранспортера, сообщает Народная милиция ЛНР.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.