Вашингтон, 22 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американские военно-морские силы не будут принимать участия в операциях по прорыву «блокады» России украинских портов в Черном море. Об этом 21 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

«Вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море? Ответ: нет, в том, что касается прорыва блокады», — сказал он в ответ на вопрос о том, делают ли американские ВМС«усилия по прорыву блокады» украинских портов в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что российская сторона открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи действуют даже в текущих условиях.