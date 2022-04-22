Восточный Иерусалим, Палестина, 22 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Столкновения между палестинцами и израильской полицией начались в Иерусалиме утром 22 апреля. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

(сс) Andrew Shiva. Wikipedia.org Вид на мечеть Аль-Акса

По данным журналистов, подразделения полиции оцепили двор мечети Аль-Акса и потребовали от молящихся покинуть район. После их отказа, полиция применила для разгона палестинцев слезоточивый газ и резиновые пули.

Отмечается, что в результате столкновений пострадали 44 палестинца. Один израильский полицейский получил ранения в результате попадания камнем в лицо.

Беспорядки в районе Аль-Аксы начались 18 апреля. В ходе столкновений сотни человек получили ранения.