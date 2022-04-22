Белгород, 22 апреля 2022, 10:58 — REGNUM Водителя электротехнической техники оштрафовали за нарушение Правил дорожного движения в Белгороде – мужчина на детском паровозике передвигался по одной из главных дорог областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Видеоролик появился в одном из популярных белгородских телеграм-каналов – по проспекту Богдана Хмельницкого в общем потоке автомобилей двигался «Слоник». В полиции назначили проверку, разыскали водителя и 21 апреля привлекли к ответственности.
Административный штраф составил 1 000 рублей.