Белгород, 22 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Водителя электротехнической техники оштрафовали за нарушение Правил дорожного движения в Белгороде – мужчина на детском паровозике передвигался по одной из главных дорог областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из видео Нарушитель на паравозике

Видеоролик появился в одном из популярных белгородских телеграм-каналов – по проспекту Богдана Хмельницкого в общем потоке автомобилей двигался «Слоник». В полиции назначили проверку, разыскали водителя и 21 апреля привлекли к ответственности.

«Со слов 54-летнего мужчины он следовал к месту ремонта. Сотрудники ГИБДД разъяснили ему права и требования к транспортировке неисправленной техники. Для доставки к месту ремонта, он должен был воспользоваться услугами эвакуатора», — подчеркнули в УМВД.

Административный штраф составил 1 000 рублей.