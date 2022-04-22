Владивосток, , 13:03 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Здравоохранение» создаётся сеть центров амбулаторной онкологической помощи, которая полностью должна обеспечить доступность онкологической помощи для жителей всех районов. Более 20 тыс. приморцев уже прошли обследования в рамках акции «Здоровые сердца Приморья» за первые десять дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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По информации краевого онкодиспансера, в этом году во время акций по выявлению злокачественных новообразований у жителей края было обнаружено 596 патологических состояний, из них 34 случая — злокачественные.

В рамках акции «Здоровые сердца Приморья» проводятся обследования на выявление пяти онкологических заболеваний, которые являются основными причинами смерти населения — рак кишечника, молочной железы, шейки матки, рак предстательной железы и легких.

«Наиболее востребованными у населения стали обследования на раннее выявление рака. Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время. Следует обратиться к врачу терапевту в поликлинику по месту прикрепления, который направит вас в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)», — рассказала начальник организационно-методического отдела краевого онкодиспансера Мария Воронцова.

По словам специалиста, в любом центре можно быстро пройти все необходимые исследования. Там же установят предварительный диагноз, после чего пациента, в случае подтверждения диагноза злокачественного новообразования, направляют в Приморский краевой онкологический диспансер с уже назначенной датой приёма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Приморье 500 телемедицинских консультаций намерены провести специалисты краевого онкологического диспансера. Это позволит приморским специалистам обсуждать с коллегами ведущих онкологических институтов России тактику лечения и ведения пациентов.