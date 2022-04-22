Калуга, 22 апреля 2022, 10:56 — REGNUM Сессия Законодательного собрания Калужской области состоялась 21 апреля в региональном центре. Как сообщает пресс-служба областного парламента, его спикер Геннадий Новосельцев призвал депутатов участвовать в проектах по благоустройству.
«Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депутатов активно подключиться к этой работе. Особое внимание, конечно, надо уделить местам захоронения павших в боях во время Великой Отечественной войны. На фоне ситуации по уничтожению памятников на Украине и в Европе мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло», — обратился к народным избранникам Новосельцев, открывая заседание сессии. Спикер также подчеркнул, что вместе с жителями депутаты будут участвовать в выборе объектов благоустройства по программе «Комфортная городская среда». «Напоминаю, что у нас проходит он-лайн голосование. На сайте 40. gorsreda. ru можно проголосовать за объекты благоустройства. Своими примером мы должны привлечь жителей, чтобы выбрать те объекты, которые были бы интересны большинству людей», — отметил председатель парламента.
Депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в домах, не имеющих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В случае использования печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии угольного котла — 7280 рублей. «Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале депутаты Законодательного Собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает выплатами на приобретение топлива», — прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.
Калужская область будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях. В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предоставление государственной или муниципальной земли в аренду без проведения торгов, на заседании сессии добавлены проекты по созданию автомобильных газовых заправочных станций. «Это, — отметил Новосельцев, — будет стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешёвым и экологически чистым – газомоторным».
Звания «Трудовая слава Калужской области» удостоены две организации региона. Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» присвоено Медицинскому радиологическому научному центру им. А. Ф. Цыба. Учреждение специализируется на исследовании и лечении онкологических заболеваний. В нем ежегодно проводится свыше 16 тысяч операций и 3 миллиона исследований, испытывается большое количество новых препаратов. Аналогичное звание присвоено АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (г. Жуков). Предприятие внесло большой вклад в укрепление обороноспособности государства.
Селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка депутаты присвоили звание «Рубеж воинской доблести». На заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание «Рубеж воинской доблести» селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района. В августе–сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении. «Это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны», — подчеркнул спикер парламента.
На заседании сессии Геннадий Новосельцев сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине командира отделения 27-й отдельной гвардейской стрелковой бригады Дмитрия Шодиева – уроженца города Калуги. Он ценой собственной жизни вывел сослуживцев из-под обстрела. Минутой молчания депутаты областного парламента почтили его память и память всех воинов-калужан.