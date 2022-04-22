Калуга, 22 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Сессия Законодательного собрания Калужской области состоялась 21 апреля в региональном центре. Как сообщает пресс-служба областного парламента, его спикер Геннадий Новосельцев призвал депутатов участвовать в проектах по благоустройству.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депутатов активно подключиться к этой работе. Особое внимание, конечно, надо уделить местам захоронения павших в боях во время Великой Отечественной войны. На фоне ситуации по уничтожению памятников на Украине и в Европе мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло», — обратился к народным избранникам Новосельцев, открывая заседание сессии. Спикер также подчеркнул, что вместе с жителями депутаты будут участвовать в выборе объектов благоустройства по программе «Комфортная городская среда». «Напоминаю, что у нас проходит он-лайн голосование. На сайте 40. gorsreda. ru можно проголосовать за объекты благоустройства. Своими примером мы должны привлечь жителей, чтобы выбрать те объекты, которые были бы интересны большинству людей», — отметил председатель парламента.

Депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в домах, не имеющих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В случае использования печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии угольного котла — 7280 рублей. «Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале депутаты Законодательного Собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает выплатами на приобретение топлива», — прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.

Калужская область будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях. В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предоставление государственной или муниципальной земли в аренду без проведения торгов, на заседании сессии добавлены проекты по созданию автомобильных газовых заправочных станций. «Это, — отметил Новосельцев, — будет стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешёвым и экологически чистым – газомоторным».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Заседание Законодательного собрания Калужской области 21.04.2022

Звания «Трудовая слава Калужской области» удостоены две организации региона. Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» присвоено Медицинскому радиологическому научному центру им. А. Ф. Цыба. Учреждение специализируется на исследовании и лечении онкологических заболеваний. В нем ежегодно проводится свыше 16 тысяч операций и 3 миллиона исследований, испытывается большое количество новых препаратов. Аналогичное звание присвоено АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (г. Жуков). Предприятие внесло большой вклад в укрепление обороноспособности государства.

Селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка депутаты присвоили звание «Рубеж воинской доблести». На заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание «Рубеж воинской доблести» селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района. В августе–сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении. «Это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны», — подчеркнул спикер парламента.

На заседании сессии Геннадий Новосельцев сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине командира отделения 27-й отдельной гвардейской стрелковой бригады Дмитрия Шодиева – уроженца города Калуги. Он ценой собственной жизни вывел сослуживцев из-под обстрела. Минутой молчания депутаты областного парламента почтили его память и память всех воинов-калужан.