Мадрид, , 10:56 — REGNUM Ассоциация «Достоинство и справедливость» потребовала расследовать преступления баскской террористической организации ЭТА «по всей строгости» как преступления против человечности. Об этом сообщает агентство EFE.

Граффити с символом группировки ЭТА (сс) Joxemai

В организации утверждают, что Конституция Испании гарантирует подобную квалификацию уголовных преступлений за 379 нераскрытых убийств, совершенных ЭТА.

В своем заявлении организация поддержки жертв терроризма выражает благодарность тем, кто поддержал доклад Европарламента, который ранее призвал содействовать расследованиям в отношении ЭТА.