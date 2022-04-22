Мадрид, 22 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ассоциация «Достоинство и справедливость» потребовала расследовать преступления баскской террористической организации ЭТА «по всей строгости» как преступления против человечности. Об этом сообщает агентство EFE.

(сс) Joxemai Граффити с символом группировки ЭТА

В организации утверждают, что Конституция Испании гарантирует подобную квалификацию уголовных преступлений за 379 нераскрытых убийств, совершенных ЭТА.

В своем заявлении организация поддержки жертв терроризма выражает благодарность тем, кто поддержал доклад Европарламента, который ранее призвал содействовать расследованиям в отношении ЭТА.