Якутск, 22 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Отходы, образовавшиеся в результате разведения собак, обнаружили возле озера эколого-этнографического комплекса Чочур Муран в Якутии. В охранной зоне водного объекта был создан открытый загон для собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

RBTHvideo Шалайки (собаки Сулимова)

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Проверку соблюдения экологического законодательства проводили также сотрудники управления Россельхознадзора и департамента ветеринарии.

«Установлено, что на территории объекта допущено загрязнение водоохранной зоны водного объекта в результате захламления отходами разведения и содержания собак», — констатировали в прокуратуре.

В отношении руководителя организации, содержавшей собак, возбуждено административное дело по статьям 7.6 и 8.13 КоАП РФ (нарушение требований по охране водного объекта и пользование им с нарушением установленных условий).

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии также проверяет информацию о загрязнении ручья Семёновский в посёлке Чульман Нерюнгринского района республики. В водоёме 19 апреля обнаружили нефтепродукты.