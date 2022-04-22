Париж, , 10:55 — REGNUM Франция сочла соглашение о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами «вызывающим беспокойство», выразив, в частности, сожаление по поводу отсутствия прозрачности пакта, а также «китайских амбиций» в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Непрозрачность положений соглашения, заключенного Китаем в регионе, вызывает беспокойство во многих отношениях, в частности, когда речь идет об амбициях Китая как игрока в региональной безопасности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

«Франция подтверждает свою приверженность свободному, открытому Индо-Тихоокеанскому пространству, уважающему международное право», — отметили в МИД Франции.

Китай объявил о подписании «рамочного соглашения о безопасности» с Соломоновыми островами, несмотря на предупреждения со стороны США и Австралии, которые беспокоятся о китайских военных амбициях в Тихом океане. Текст не был обнародован. Утечка проекта включала предложения, разрешающие развертывание китайской полиции и военно-морского флота на архипелаге, что встревожило Вашингтон и Канберру, которые давно опасались, что Пекин построит военно-морскую базу в южной части Тихого океана. Это первое подобное соглашение, заключенное Китаем в регионе.