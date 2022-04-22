Сыктывкар, , 10:55 — REGNUM В Коми возбудили уголовное дело после того, как ученик девятого класса сыктывкарской школы №1 выстрелил в ногу одному из семиклассников, сообщает СУ СКР.

Пистолет kerttu

Инцидент произошел 16 марта. Ученик 9-го класса пришел с травматическим пистолетом и выстрелил в ногу обучающемуся из 7-го класса. В школу приезжала скорая и полиция.

Позже выяснилось что металлодетектор в образовательном учреждении не работал, но он снова стал функционировать на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура начала проверку после стрельбы в новосибирской школе.