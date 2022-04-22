Черкесск, , 10:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходят лечение в единственном оставшемся ковидном госпитале всего 27 пациентов. Это рекордный показатель по минимальному числу заболевших за два года. Последний раз столько пациентов в ковидных госпиталях проходили лечение в апреле 2020 года. Об этом сообщили 21 апреля в республиканском оперативном штабе.

В больнице Mos.ru

«На протяжении двух лет цифра госпитализированных не опускалась до столь рекордно низких показателей ни разу, несмотря на затишье и уменьшение заболеваемости между коронавирусными «волнами», — отметили в оперштабе.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии оставлен для лечения больных с COVID-19 только один госпиталь. Размещенный на базе Черкесской городской клинической больницы. За последние сутки в регионе выявлено всего 17 новых случаев заражения коронавирусом, что также является рекордным минимумом за последние десять месяцев.