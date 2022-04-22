Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Исторические споры между Южной Кореей и Японией должны быть разрешены путём примирения. Об этом заявил 21 апреля журналистам глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Таким образом представитель госдепартамента США ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление кандидата на пост министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина, назвавшего соглашение от 2015 года по урегулированию спора вокруг проблемы сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны официальной договорённостью Сеула и Токио.

«Мы призываем Японию и Южную Корею вместе работать над решением исторических проблем», — сказал Прайс.

Пресс-секретарь госдепартамента также подчеркнул важность сотрудничества в решении общих вопросов. Он добавил, что, когда Южная Корея и Япония касаются деликатных исторических вопросов, США ставят в приоритет региональные и общие мировые задачи.