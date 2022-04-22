Калуга, 22 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Калуге губернатор Владислав Шапша познакомился с планами АО «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» — предприятия по разработке и производству микроэлектронных изделий гражданского и специального назначения — по реализации импортозамещающих проектов. Об этом 22 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области. Губернатора Владислава Шапшу познакомили с работой АО «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»

Изделия предприятия востребованы в военно-промышленной, авиационной, судостроительной отраслях, а также в атомной энергетике. На базе предприятия совместно с калужским филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана создан научно образовательный центр кафедры «Конструирование и производство электронной аппаратуры» и лаборатория «Микроэлектроника и диагностика». В 2022 году на предприятии планируют полноценно запустить вторую смену и увеличить объём производства на 20-30%.

В рамках встречи губернатора с коллективом предприятия шла речь о перспективах развития в регионе микроэлектроники. Договорились создать рабочую группу. В сложившейся экономической ситуации это позволит выстроить работу в соответствии с общей концепцией развития отечественной микроэлектроники, уделив особое внимание проектам импортозамещения, в том числе в автомобилестроении. По мнению губернатора, внедрение импортозамещающих технологий особенно актуально в регионе, где много современных промышленных предприятий.

«Это очень своевременная и нужная идея. У нас для этого есть все возможности», — отметил Владислав Шапша.