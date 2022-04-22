Брюссель, 22 апреля 2022, 10:52 — REGNUM Европейский союз нуждается в собственной системе противоракетной обороны. Об этом 22 апреля заявил глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер в интервью Münchner Mercur.
«Наряду с укреплением НАТО и уже согласованными силами быстрого реагирования ЕС, нам нужен европейский противоракетный щит», — сказал Вебер.
По его словам, Европе также нужны подразделения по защите критической инфраструктуры в киберпространстве.
Также он заявил о необходимости увеличения затрат на оборону.
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