Брюссель, 22 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Европейский союз нуждается в собственной системе противоракетной обороны. Об этом 22 апреля заявил глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер в интервью Münchner Mercur.

ИА REGNUM ЕС

«Наряду с укреплением НАТО и уже согласованными силами быстрого реагирования ЕС, нам нужен европейский противоракетный щит», — сказал Вебер.

По его словам, Европе также нужны подразделения по защите критической инфраструктуры в киберпространстве.

Также он заявил о необходимости увеличения затрат на оборону.

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