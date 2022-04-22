Самара, , 10:55 — REGNUM 705 организаций отдыха и оздоровления детей будет функционировать летом текущего года в Самарской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Летний отдых детей Krasnodar.ru

Данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в регионе.

Сообщается, что в регионе этим летом будут работать 50 детских центров стационарного типа, 653 пришкольных лагеря, а также два лагеря палаточного типа в детском морском центре имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова в Тольятти и центре «Авангард-Самара» города Самары.

Отмечается, что на подготовку и проведение мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей в текущем году запланировано свыше 1 млрд 417 млн рублей, из них средства регионального бюджета составляют свыше 950 млн рублей.

В текущем году детские центры будут работать в полную загрузку.

За счет средств регионального бюджета запланировано оздоровление свыше 12,5 тысяч детей по льготным путевкам и свыше 6,7 тысячи детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.