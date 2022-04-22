Саратов, , 11:21 — REGNUM Валерия Рашкина — депутата Госдумы от КПРФ признали виновным в незаконной охоте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Константина Лазарева.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

По решению Калинского районного суда Саратовской области Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

При этом депутат и сторона защиты считают приговор несправедливым и намереваются подать апелляционную жалобу.

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль. Сам депутат считает возбужденное уголовное дело политизированным.

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