Москва, 22 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Законопроект о регистре получающих медицинское и фармацевтическое образование правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Минздрав России получает полномочия по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Принятие законопроекта направлено на совершенствование государственной политики при формировании кадровых ресурсов здравоохранения, что позволит проводить анализ кадрового состава в сфере здравоохранения, а также трудоустройства лиц, которые получили среднее профессиональное и высшее медицинское образование, среднее профессиональное и высшее фармацевтическое образование, отмечают авторы.

Поправками предлагается установить, что помимо осуществляемого в настоящее время персонифицированного учета лиц которые участвуют в медицинской деятельности (посредством ведения на базе подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Федеральный регистр медицинских работников» (соответственно — ЕГИСЗ, ФРМР), будет осуществлять персонифицированный учет лиц, которые участвуют в осуществлении фармацевтической деятельности, и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего медицинского образования, среднего профессионального и высшего фармацевтического образования.

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