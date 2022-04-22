Москва, 22 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по трем украинским военным объектам. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат.