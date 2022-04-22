Москва, 22 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по трем украинским военным объектам. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.

Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат.