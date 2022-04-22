Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге с началом весенне-летнего сезона запустили 61 городской фонтан, среди которых возрожденные в конце 2021 года фонтан в поселке Шушары, фонтан «Скрипка-женщина» в сквере имени композитора Андрея Петрова и фонтан «У торга» в Зеленогорске. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фонтан у Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне, 21 апреля был дан символический старт новому сезону фонтанов. На площади перед Российской национальной библиотекой (РНБ) возобновил работу капитально отремонтированный в 2021 году, в рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, фонтанный комплекс.

«1 мая начнут новый сезон фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. К ним присоединятся светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке», — рассказали в Водоканале.

Всего в летнем сезоне в Петербурге будут работать 66 водных сооружений.

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