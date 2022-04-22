Улан-Удэ, 22 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Бурятия готовится к наплыву туристов с началом летнего сезона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, гостей республики ожидают 365 средств размещения — гостиниц, санаториев и турбаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Номерной фонд составляет 6564 номеров, в том числе 3,2 тыс. в гостиницах. Единовременная вместимость всех заведений превышает 17,5 тыс. мест. Кроме того, к туристическому сезону готовы 582 ресторанов, кафе и баров на 43,8 тыс. мест.

«Самый пик численности размещенных лиц наблюдался в 2019 году – 407,4 тыс. человек, из них – 49,7 тыс. человек иностранные граждане», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики отметили, что одной из проблем в туристических местах является отсутствие туалетов. По словам чиновников, ни в местах массового отдыха, ни по трассам «нормальных туалетов» нет.

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