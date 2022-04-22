Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Из-за введённого федеральными властями моратория на возбуждение банкротных дел иск ИФНС России №11 по Ленинградской области к ООО «Тихвинский машиностроительный завод» вернули заявителю. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии к предприятию, которое производит комплектующие к тракторам и агрегатам промышленного назначения, были поданы в марте 2022 года. Заявленный долг составил 1,4 млн рублей.

Напомним, сейчас арбитражи в разных регионах страны начали возвращать банкротные иски заявителям, обосновывая это введением моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юрлиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Мораторий будет действовать до 1 октября 2022 года.