Москва, 22 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Свыше 400 студентов из России, учившихся в иностранных университетах и отчисленных из-за «политически мотивированного давления», зачислили российских вузы в РФ. Об этом 22 апреля сообщает RT в своем телеграм-канале.

Наталия Николаева ИА REGNUM Студенты

При этом, по данным портала «Объясняем. рф», в общей сложности было принято 1213 заявлений от таких учащихся о переводе в университеты России.

Также уточняется, что самое большое количество студентов из РФ вернулось на Родину из Чехии, Польши, Великобритании и США, а также с Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в компании «Газпром» сообщил, что в штатном режим, в соответствии с заявками потребителей, подается природный газ для транзита через территорию Украины.