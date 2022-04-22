Москва, 22 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские военные лишись ещё семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом 22 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков уточнил, что дроны были сбиты в районах населённых пунктов Старомайское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

«Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У», — указал представитель Минобороны.

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По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолётов, 106 вертолётов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля.