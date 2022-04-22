Ярославль, 22 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ярославле совет директоров АО «Волна» уволил с поста директора депутата муниципалитета Евгения Мясникова, обвинённого в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

City-yaroslavl.ru Евгений Мясников

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Мясников был отправлен под домашний арест. После этого его кандидатура была исключена из списков предварительного голосования «Единой России» в муниципалитет. Теперь он лишился и поста в принадлежащем мэрии акционерном обществе.

Стоит отметить, что после избрания депутатом свою карьеру Мясников строил именно в муниципальном секторе. Сначала он возглавлял муниципальное предприятие «Возрождение», а после его продажи — МУП (затем АО) «Волна». За время руководства Мясникова несколько бань были проданы, однако предприятие перестало приносить убытки.

Новым директором назначена бывший советник мэра Ярославля юрист Елена Притворова. Притворова работала с мэром города Владимиром Волковым в Люберецком районе Московской области, а потом в Переславле-Залесском. В 2019 году она была назначена директором «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», но менее чем через полгода покинула эту должность после возникших проблем в работе предприятия.