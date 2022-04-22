Иркутск, 22 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 22 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8579 человек, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 941 (+145 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года, но наметился рост.

Госпитализированы 436 (+11 за сутки).

В то же время выздоровел 85 451 пациент (+148 за сутки). Как сообщало ИА REGNUM, ещё 669 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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