Москва, , 10:45 — REGNUM Вооруженные силы России ракетами «Калибр» уничтожили в районе ж/д станции Мелиоративное до батальона личного состава ВСУ с техникой и вооружением. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» Минобороны России

«В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.