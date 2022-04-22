Тверь, , 10:45 — REGNUM Возгорание в здании центрального Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери полностью ликвидировано утром 22 апреля, подтвердили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства Тверской области.

Тушение пожара в здании оборонного НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«22 апреля в 07:33 зафиксирована ликвидация пожара в здании центрального Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Работы на объекте продолжались на протяжении всей ночи с 21 на 22 апреля», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщается, пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в здании НИИ произошёл около 11:08 21 апреля, локализовать его удалось спустя пять часов — на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Известно о шести погибших, более 20 человек госпитализированы. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.

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