Логроньо, Испания, , 10:45 — REGNUM Испанцам необходимо приложить усилия для «прекращения буллинга в классах и вне их». Об этом заявила министр образования Испании Пилар Алегрия, сообщает агентство EFE.

Буллинг Af.mil

Она напомнила, что, по данным различных исследований, в 2017 году 14% учеников в возрасте от 4 до 14 лет заявили, что страдали от этого, а в 2021 году — уже 16%.

Своё заявление Алегрия сделала во время выступления на открытии VII Государственного конгресса по сосуществованию, который проходит в Логроньо под девизом «Учиться и жить вместе» и в котором принимают участие около 600 учителей и экспертов. Участники мероприятия рассматривают различные вопросы, связанные с образованием.