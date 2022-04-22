Москва, , 10:55 — REGNUM Ещё 58 украинских военных объектов поразила российская оперативно-тактическая авиация в ходе спецоперации. В их числе пункты управления и хранилища топлива, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 22 апреля на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он уточнил, что среди поражённых целей четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за ночь выполнили 1285 огневых задач. В результате уничтожены девять складов горючего и 37 пунктов управления. Поражён 1221-й опорный пункт, места скопления живой силы и военной техники противника.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, по данным Минобороны России, уничтожены ещё семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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