Махачкала, , 10:43 — REGNUM Власти Дагестана намерены приступить к реализации планов по созданию всероссийского детского центра на Каспии уже в 2023 году. Эта инициатива поддержана в федеральном центре. Дагестанский детский лагерь станет таким же крупным проектом, как «Орленок» в Краснодарском крае и «Артек» в Крыму. Об этом заявил журналистам 22 апреля глава Дагестана Сергей Меликов.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

Он отметил, что республика обладает прекрасными природными возможностями для создания детского центра на побережье Каспийского моря, который получит статус не только регионального, но и всероссийского.

«Если всё будет получаться, в том числе и по привлечению внебюджетных средств, то я думаю на следующий год мы уже начнем реализовывать проект», — цитирует Меликова ТАСС.

По словам главы Дагестана, место для размещения детского лагеря уже определено, имеется договоренность с компанией по разработке дизайн-проекта. При поддержке федерального центра этот масштабный проект вполне может быть реализован.

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